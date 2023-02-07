Крупный пожар продолжается с понедельника в порту города Искендерун на юге Турции, где горят контейнеры. Как передает в прямом эфире телеканал NTV, площадь начавшегося еще в понедельник пожара значительно увеличилась.

Пожар начался в понедельник после землетрясений. Из-за подземных толчков внешние ряды контейнеров, поставленные в несколько ярусов, завалились внутрь. Взять под контроль огонь пока не удается. Есть риск полного выгорания склада.

Искендерун — это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. Его работа была приостановлена после землетрясений в провинции Кахраманмараш. (ТАСС)