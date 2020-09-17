В Польше требуют ареста российских диспетчеров

Спустя десять лет после авиакатастрофы под Смоленском, в результате которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, польская прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте российских диспетчеров, работавших в аэропорту в день крушения самолета.

«Следственная группа №1 при краевой прокуратуре обратилась в районный суд Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, несших службу в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году», — сообщила «Польскому радио» пресс-секретарь польской краевой прокуратуры Эва Бялик. Она уточнила, что диспетчерам предъявлено обвинение в умышленном доведении до авиакатастрофы, повлекшей за собой смерти большого количества людей.

Как сообщает «Польское радио», следователи установили, что система радиолокационной посадки, использовавшаяся на смоленском диспетчерском пункте, вышла из строя. Из-за того, что самолет исчез с мониторов диспетчеров, большая часть информации, которую они передавали пилотам о местоположении самолета, не соответствовала действительности. Не зная фактического местоположения самолета, диспетчеры давали пилотам команды о снижении и заходе на посадку, подчеркнули в краевой прокуратуре. (DW)