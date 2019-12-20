В Польше раздумывают над ответом на слова Путина

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

На пресс-конференции в четверг Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны. Президент РФ отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и Германия.

«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве. (РИА Новости)