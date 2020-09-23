В Польше объявили о создании первого в мире лекарства против коронавируса

Польская компания Biomed Lublin 23 сентября объявила, что завершила первый этап производства препарата от COVID-19.

Предполагается, что это лекарство – первый препарат в мире, эффективный против коронавируса. Однако, как пишет Business Insider Polska, точное время того, когда лекарство поступит в аптеки, не определено.

Biomed Lublin отчиталась, что произвела более 3 тысяч ампул препарата против COVID-19. Он сделан на основе плазмы крови пациентов, которые перенесли новую инфекцию, и должен «нейтрализовать» коронавирус.

Следующими этапами проекта будут клинические исследования, проводимые под руководством проф. Кшиштоф Томашевич из Независимой государственной клинической больницы №1 в Люблине. Планируется, что для этого отберут 400 пациентов.

«После подтверждения эффективности терапии и определения терапевтической дозы препарат сможет перейти на этап регистрации, который, согласно нормативным документам, необходим для коммерциализации», – отметили в компании. Эти этапы займут минимум несколько месяцев.

«Поскольку препарат был создан благодаря щедрости польских выздоровевших, поляки получат его первыми. Кроме того, именно поэтому поляки должны придумать для него название. Ждем предложений. Пришло время, чтобы польский препарат от COVID-19 стал приоритетом для всех», – сказал доктор Гжегож Челей, сенатор Республики Польша, который присутствовал на представлении лекарств.