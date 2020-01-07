В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Проект резолюции, направленной против российской трактовки истории, будет представлен на ближайшем заседании польского Сейма (нижней палаты парламента республики). Об этом 4 января заявила вице-спикер парламента Малгожата Кидава-Блоньская.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы стать эффективной. На следующем заседании сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде», — написала она в Twitter.

27 декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов. В заявлении дипведомства республики отмечалось, что слова президента РФ якобы «представляют собой ложную картину событий», а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.(ТАСС)