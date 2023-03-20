Администрация городского округа подмосковного Щелково в своем Telegram-канале сообщила, что упавший в городе беспилотник врезался в линию электропередачи (ЛЭП).

«Поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП», — заявили в городской администрации.

В публикации отмечается, что место инцидента оперативно оцепили, компетентные органы сейчас занимаются исследованием аппарата.

«Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено», — указывается в сообщении.

В администрации заявили, что повреждений ЛЭП и пострадавших нет.