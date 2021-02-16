В Перу около 500 чиновников тайно привились от коронавируса

Около 500 человек, в том числе высокопоставленные чиновники, тайно привились от коронавирусной инфекции нового типа в Перу до того, как вакцина получила одобрение национального регулятора. Об этом на фоне разрастающегося скандала в республике сообщил в понедельник глава государства Франсиско Сагасти.

«Я и председатель совета министров возмущены и разочарованы, узнав, что 487 человек, многие из которых являются госслужащими, воспользовались служебным положением, чтобы привиться [от коронавируса] вакцинами Sinopharm, поставленными в дополнение к тем, что использовались в ходе клинических испытаний», — заявил перуанский лидер во время обращения к нации, транслировавшегося в Facebook. По мнению Сагасти, эти люди должны понести ответственность «перед правосудием или перед иными инстанциями».

Он также с сожалением отметил, что в списке, полученным властями из Университета Каэтано Эредия, на базе которого проводились национальные испытания препарата с участием 12 тыс. волонтеров, фигурируют имена бывших членов действующего переходного правительства республики. Как полагает Сагасти, они «нарушили свои обязательства госслужащих и злоупотребили доверием» руководства государства и правительства. Данный список, подчеркнул президент, будет передан в Генеральную прокуратуру страны и комиссию Минздрава по расследованию ситуации для дальнейшего реагирования.

«Исполнительная власть со своей стороны расстанется со всеми, кто замешан в этой печальной ситуации. Тем, кто не способен справляться с обязательствами государственных служащих, нет места в нашем правительстве», — подчеркнул Сагасти. Президент также заверил, что этот скандал не повлияет на процесс переговоров о поставках вакцин в республику и реализацию уже достигнутых договоренностей.(ТАСС)