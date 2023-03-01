Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Пекине.

Как передает # со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что усилия должны быть направлены на «недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей».

Кроме того, Лукашенко осудил действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня.