В партии Грузии надеются, что Саакашвили не станет вице-премьером Украины

Лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили надеется, что украинские коллеги не утвердят бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины, передает TACC.

По его словам, если кандидатура Саакашвили будет поддержана, то это отразится на отношениях «наших дружественных стран, которые являются очень ценными, и их надо беречь».

Депутат также напомнил украинским коллегам уголовные дела заведенные против Саакашвили на родине.

Ранее Саакашвили принял предложение главы Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Грузия в ответ заявила, что в случае, если вице-премьером Украины станет Саакашвили, то они отзовут посла в Киеве (aif.ru)