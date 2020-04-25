В партии Грузии надеются, что Саакашвили не станет вице-премьером Украины

Лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили надеется, что украинские коллеги не утвердят бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины, передает TACC.

По его словам, если кандидатура Саакашвили будет поддержана, то это отразится на отношениях «наших дружественных стран, которые являются очень ценными, и их надо беречь».

Депутат также напомнил украинским коллегам уголовные дела заведенные против Саакашвили на родине.

Ранее Саакашвили принял предложение главы Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Грузия в ответ заявила, что в случае, если вице-премьером Украины станет Саакашвили, то они отзовут посла в Киеве (aif.ru)

| 2020-04-25T19:45:51+00:00 25 апреля 2020, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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