Потасовка произошла во время заседания комитета парламента Грузии.

Как сообщает #, во время обсуждения законопроекта об «иностранных агентах» произошла драка между депутатами и представителями гражданского общества.

В ходе обсуждения указанного законопроекта на закрытом заседании Комитета по международным отношениям и Комитета по обороне и безопасности депутаты от оппозиции попытались привлечь к участию в заседании представителей гражданского общества. В это время произошла драка между депутатами, поддерживающими принятие закона, и оппозиционерами. Сотрудники службы безопасности парламента силой вывели депутатов из зала.

В результате драки заседание было прервано примерно на 40 минут.

Отметим, что законопроект, известный как «Закон об иностранных агентах», был зарегистрирован в парламенте под названием «Закон об агентах внешнего влияния». Оппозиционные партии, НПО и независимые эксперты критикуют законопроект, поддержанный правящей партией. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала данный закон «российским законом». Государственный департамент США также заявил, что законопроект противоречит стремлениям Грузии к евроатлантической интеграции.

Согласно законопроекту, субъекты СМИ и неправительственные организации, получающие более 20 процентов своих доходов от зарубежных источников, должны будут зарегистрироваться в качестве агентов внешнего влияния.