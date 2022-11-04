Заседание Национального собрания во Франции было приостановлено после скандала с участием депутата из крайне правой партии от блока Национальное единство (RN).

Как передает Anadolu, он во время выступления чернокожего депутата потребовал от него «вернуться в Африку».

Скандал разразился во время слушания по вопросу о нелегальных мигрантах. Темнокожий депутат от партии «Непоколебимая Франция» (LFI) Карлос Мартенс Билонго, обратил внимание на ситуацию с 234 беженцами, спасенными судном «Ocean Viking» под норвежским флагом и застрявшими в Средиземном море в течение 11 дней.

Во время обращения Билонго к правительству депутат от Национального единства Грегуар де Фурна выкрикнул: «Пусть он возвращается в Африку», что вызвало недовольство, переросшее в перепалку между депутатами и заседание было прервано на 5 минут. Затем спикер палаты Яэль Браун-Пиве объявил, что завершает заседание.

В письменном заявлении Социально-экологического нового народного союза (Nupes), состоящего из левых и экологических партий Франции, отмечается, что они потребуют самого строгого наказания в отношении Фурна.

«Мне в такой форме указали на цвет моей кожи. Я родился во Франции, я французский депутат», — сказал Билонго после заседания.

«Сегодня мы увидели настоящее лицо RN», — сказал депутат.

Виновник скандала Фурна, в свою очередь утверждает, что под предложением «пусть вернется в Африку» имел в виду корабль с мигрантами, а не Билонго.