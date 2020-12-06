В Париже во время протестов были задержаны 64 человека

64 человека были задержаны во время протестов в Париже, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Хулиганы громят республику», – сказал он, выразив поддержку полицейским и жандармам. Министр отметил, что во время акции протеста восемь силовиков получили ранения, передает РИА Новости.

Шествие в субботу началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа в сторону площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) начались погромы. Демонстранты стали закидывать полицейских петардами и камнями, а также зажигать файеры. Кроме того, протестующие поджигали машины, разбивали стекла в окнах офисов, заливали их краской, ломали камеры видеонаблюдения. Полицейские в ответ применяли слезоточивый газ.