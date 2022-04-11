Новоизбранный премьер-министр Пакистана, лидер партии Пакистанская мусульманская лига (PML-N) Шахбаз Шариф принес присягу и приступил к исполнению полномочий главы правительства.

Церемония прошла в здании администрации президента страны в присутствии председателя Сената Пакистана Садика Санджрани, лидеров входящих в альянс с PML-N политических партий и членов высшего военного руководства страны.

Как сообщают местные СМИ, президент страны Ариф Алви не смог принять участие в мероприятии из-за плохого самочувствия.

Новым премьер-министром Пакистана избран лидер партии Пакистанская мусульманская лига (PML-N) Шахбаз Шариф.

Голосование состоялось в понедельник, 11 апреля в Национальном собрании (нижней палате парламента). В поддержку кандидата от оппозиционного блока проголосовали 174 депутата.

Тем самым, Шариф стал 23 премьером в истории Пакистана.

Политический кризис в Пакистане начался 3 апреля, когда оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя главу правительства Имрана Хана, который пришел к власти в 2018 году, в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Имран Хан стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента. Против него высказались 174 члена Национального собрания. (Агентство Анадолу)