В Пакистане врачи объявили голодовку

В пакистанской провинции Пенджаб врачи и медсестры объявили голодовку из-за нехватки средств индивидуальной защиты во время пандемии, сообщил президент ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб в эфире телеканала Geo.tv.

«Мы находимся на передовой в борьбе с вирусом, если мы не защищены, то в опасности находится все население», — заявил Хасиб.

Он отметил, что в голодовке участвуют около 30 врачей.

В Пакистане коронавирус подтвердился у 150 медицинских работников. Всего в стране заразились 12 тысяч, скончались 256 человек.

| 2020-04-25T23:41:01+00:00 26 апреля 2020, 00:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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