В ООН выступили с обращением к РФ по ситуации с Навальным

В Совете по правам человека ООН рассказали, что в декабре направили российским властям письмо с итогами четырехмесячного расследования ситуации с Алексеем Навальным, но не получили ответа. В связи с этим в организации призвали правительство России разрешить проведение международного расследования, передает РИА «Новости».

Совместное заявление подготовили спецдокладчики СПЧ ООН Аньес Калламар и Айрин Хан. Они считают, что необходимо провести международное расследование. Оно позволит установить факты и прояснить все обстоятельства, касающиеся ситуации с Навальным в конце августа прошлого года.

«Это расследование особенно актуально сейчас, когда Навальный заключен под стражу. Мы призываем правительство РФ запросить или разрешить проведение расследования такого рода», — подчеркнули спецдокладчики ООН.