В ООН сравнили текущий год с 1945-м

Генеральный секретарь ООН сравнил текущий год с 1945, потому что сегодня «идет война с коронавирусом». Об этом пишет РИА «Новости».

«(Сегодня) мы переживаем момент – как в 1945 году… . Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал генеральный секретарь.

Он подчеркнул, что мир также до сих пор проигрывает в битве с изменением климата.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

| 2021-01-10T22:09:56+04:00 10 января 2021, 23:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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