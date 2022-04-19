Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину к гуманитарному четырехдневному перемирию с 21 апреля в связи с празднованием православной Пасхи, сообщает ТАСС.

«Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья, 24 апреля», — сказал он.

Гутерриш добавил, что в это время необходимо обеспечить открытие серии гуманитарных коридоров, а ООН готова направить гуманитарные конвои в труднодоступные Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что предложил сторонам провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов. По его словам, Украина согласилась на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с Россией для решения гумвопросов.