В ООН предрекли катастрофический 2021 год

В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом.

Как передает РИА Новости, об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.

По его словам, следующий год «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе».

Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.

«Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое», — пояснил он.

Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.

«Как я говорю многим своим друзьям и лидерам по всему миру, в следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции», — указал глава ВПП.

В этом случае, заявил Бизли, человечество сможет «пережить 2021 год».

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.