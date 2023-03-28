Новый фильм режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» получил дату премьеры. Об этом сообщает Variety.

Историческая драма о нефти и убийствах выйдет в прокат 20 октября. Также фильм выйдет онлайн на Apple TV+.

В картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс и Лили Глэдстоун. В основу сценария легла одноименная книга журналиста Дэвида Гранна.

Сюжет разворачивается в 1920-е в Оклахоме — кто-то начинает убивать коренных американцев из одного поселения, где было открыто нефтяное месторождение, и за расследование берется ФБР.

Предположительно, в 2023 году «Убийц цветочной луны» представят на Каннском кинофестивале.