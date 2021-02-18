В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение

В средней школе № 82 города Баку приостановлено очное обучение.

Об этом в четверг сообщили Trend в Управлении образования города Баку. Было отмечено, что у одного из учеников первого класса, а также у учителя начальных классов и преподавателя английского языка результат теста на коронавирус оказался позитивным. На основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Наримановского района в школе было приостановлено очное обучение.

Таким образом, в данной школе проведение очных занятий приостанавливается на 14 дней. В течение этого времени обучение будет проходить в дистанционной форме.