В одной из бакинских школ приостановлено очное обучение

В средней школе № 82 города Баку приостановлено очное обучение.

Об этом в четверг сообщили Trend в Управлении образования города Баку. Было отмечено, что у одного из учеников первого класса, а также у учителя начальных классов и преподавателя английского языка результат теста на коронавирус оказался позитивным. На основании решения Центра гигиены и эпидемиологии Наримановского района в школе было приостановлено очное обучение.

Таким образом, в данной школе проведение очных занятий приостанавливается на 14 дней. В течение этого времени обучение будет проходить в дистанционной форме.

| 2021-02-18T19:11:57+04:00 18 февраля 2021, 20:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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