В ОБСЕ осудили беспорядки в США

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.
«Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона», — говорится в заявлении.
Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты «взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом».
В заявлении указывается, что «сдержанность всех участников процесса остается жизненно важной даже в стране с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам».(РИА Новости)
| 2021-01-07T11:58:32+04:00 7 января 2021, 12:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss