В ОБСЕ осудили беспорядки в США

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в США.

«Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона», — говорится в заявлении.

Бюро отмечает, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, Соединенные Штаты «взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом».