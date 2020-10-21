В обновлении Windows 10 улучшили безопасность и интерфейс

В Microsoft объявили о запуске нового минорного обновления Windows 10 October 2020 Update (Windows 10 20H2). Скоро оно станет доступно всем пользователям, говорится в блоге операционной системы.

Обновление состоит из исправлений и улучшений производительности. Обещают и изменения в функциях, связанных с безопасностью. Например, в Windows 10 20H2 переработаны алгоритмы биометрического входа через систему Windows Hello, которая распознает пользователя по лицу или отпечаткам пальцев.