В обновлении Windows 10 улучшили безопасность и интерфейс

В Microsoft объявили о запуске нового минорного обновления Windows 10 October 2020 Update (Windows 10 20H2). Скоро оно станет доступно всем пользователям, говорится в блоге операционной системы.

Обновление состоит из исправлений и улучшений производительности. Обещают и изменения в функциях, связанных с безопасностью. Например, в Windows 10 20H2 переработаны алгоритмы биометрического входа через систему Windows Hello, которая распознает пользователя по лицу или отпечаткам пальцев.

Но не обошлось и без визуальных изменений. Так, в октябрьском обновлении переработано меню «Пуск». Цветные подложки под иконками приложений заменит прозрачный фон. А уведомления в Windows получат новые логотипы.
| 2020-10-21T13:46:42+04:00 21 октября 2020, 14:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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