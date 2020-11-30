В ОАЭ сразу взорвали четыре небоскреба

В столице Арабских Эмиратов, Абу-Даби, в рамках проекта развития района взорвали одновременно четыре небоскреба. Об этом сообщило местное издание Khaleej Times.

Под снос попали четыре здания комплекса Meena Plaza Tower. Высота небоскребов совокупно — 144 этажа.

По словам представителей местных властей, взрыв провели, придерживаясь самых высоких международных стандартов безопасности.

Для сноса зданий хватило каких-то 10 секунд.

Уточняется, что здания давно не использовались, а на их месте будет проложена дорога к порту. (korrespondent.net)