Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк в понедельник, 11 июля, опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерного удара.

Разговоры о возможном ядерном ударе или начале ядерной войны начались во всем мире после российского вторжения в Украину. Они усилились после того, как президент России Владимир приказал перевести российские силы сдерживания, которые включают гиперзвуковое и ядерное оружие, «в особый режим боевой готовности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал этот приказ Путина «опасной риторикой» и безответственным поведением. «Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений, предупредили в ежегодном докладе эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Как отмечают эксперты, все 9 государств, обладающих или предположительно обладающих ядерным оружием — Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, — начинают активно модернизировать свой арсенал. (DW)