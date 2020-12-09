В ноябре Азербайджан на 100% выполнил свои обязательства по ОПЕК+

В ноябре этого года в Азербайджане среднесуточная добыча нефти (с конденсатом) составила 686,2 тыс. баррелей – 587 тыс. баррелей сырой нефти, 99,2 тыс. баррелей конденсата.

Об этом АПА-Экономикс сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии с «Декларацией о сотрудничестве», в августе-декабре нынешнего года Азербайджан должен сократить на 131 тыс. баррелей среднесуточную добычу сырой нефти, составлявшую в октябре 2018 года 718 тыс. баррелей, и сохранить ее в объеме 587 тыс. баррелей.

«Таким образом, в ноябре Азербайджан выполнил среднесуточную добычу сырой нефти в рамках ОПЕК+ в объеме 587 тыс. баррелей и полностью выполнил свои обязательства по ОПЕК+», — сообщили в министерстве.