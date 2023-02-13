Чрезвычайное положение объявлено на большей части Северного острова Новой Зеландии из-за тропического циклона «Габриэль», обрушившегося на северо-восточное побережье страны в понедельник. Об этом сообщается в заявлении главы новозеландского правительства Криса Хипкинса, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам премьер-министра, наивысший, красный уровень угрозы объявлен для жителей крупнейшего города страны — Окленда — и окрестных регионов Гисборн, Коромандел и Нортленд. «Для остальных районов Северного острова и северной оконечности Южного объявлен оранжевый уровень. Жителям необходимо слушать указания сотрудников аварийных служб и групп реагирования на чрезвычайные ситуации», — сказал Хипкинс, отметив, что по прогнозу государственной метеослужбы в ближайшие сутки страну ждет «ухудшение погодных условий» из-за циклона.

В национальном Агентстве гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями отмечают, что к полудню понедельника из-за сильного ветра, повредившего линии электропередачи, порядка 18,5 тыс. домов в Окленде и окрестностях остались без электричества и связи. В мегаполисе прекращено движение общественного транспорта и пригородных поездов, а работа аэропорта приостановлена, перекрыты несколько автомагистралей. Большинство школ в регионе, а также детские сады, библиотеки и спортивные учреждения закрыты.

В госметеослужбе Новой Зеландии прогнозируют ухудшение погодных условий и отмечают, что в ночь на вторник над территорией Северного острова ожидаются проливные дожди со шквалистым ветром и сильный шторм.