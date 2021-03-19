Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/4 финала
«Реал» – «Ливерпуль»
«Бавария» – «ПСЖ»
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд
«Порту» – «Челси»
1/2 финала
«Бавария» / «ПСЖ» – «Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд
«Реал» / «Ливерпуль» – «Порту» / «Челси»
Финал
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные – 13/14 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 27/28 апреля, ответные – на 4/5 мая.
Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.