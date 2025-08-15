Власти Нигера инициировали расследование, связанное с продажей крупнейшего из найденных марсианских метеоритов весом 25 килограммов. Поводом для проверки стало подозрение, что камень мог быть вывезен из страны контрабандным путём, передаёт Pravda.Ru.

Редкий образец, получивший название NWA 16788, был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Сахара охотником за метеоритами. Учёные считают его уникальным, так как он образовался в результате удара астероида о поверхность Марса, после чего преодолел около 140 миллионов миль, прежде чем достичь Земли.

После сделки власти начали выяснять, каким образом метеорит оказался на аукционе, не исключая, что речь может идти о незаконной международной торговле.