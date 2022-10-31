Знаменитая работа голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана последние 75 лет провисела в музеях вверх ногами, пишет HuffPost. Ошибку заметила искусствовед, пришедшая на выставку в музей Германии.

Картина «Нью-Йорк 1», написанная Мондрианом, представляет из себя цветные линии, пересекающиеся друг с другом. С 1980 года она является частью экспозиции музея в Дюссельдорфе — именно там и была обнаружена ошибка. Наиболее внимательным зрителем оказалась искусствовед Мейер-Бюзер.

Специалист отметила, что линии были толще в нижней части работы Мондриана, а не в верхней, как, по ее словам, и было задумано художником. Несмотря на ошибку, сотрудники музея не будут переворачивать картину, так как это может повредить полотно.

«Как только я указала на это другим кураторам, мы поняли, что это ошибка очевидна. Я на 100 процентов уверена, что картина висит неправильно», — добавила женщина.