Вечером в четверг, 4 мая 2023 года, в небе над Киевом был сбит беспилотник Bayraktar TB2. Он потерял управление во время планового полета.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям.

«4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена», – говорится в сообщении.

В Воздушных силах объяснили, что вероятно, речь идет о технической неисправности беспилотника, сейчас причины устанавливаются. Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет. (УНИАН)