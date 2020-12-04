В НАТО отвергли обвинения Лукашенко

НАТО отвергает обвинения со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко в подготовке альянсом военной группировки для захвата земель Беларуси. Об этом ТАСС заявили в пятницу в пресс-службе НАТО, подчеркнув, что действия альянса носят исключительно оборонительный характер.

«НАТО не представляет военной угрозы Беларуси и не наращивает силы в регионе. Действия НАТО носят сугубо оборонительный характер, и никто не должен использовать обвинения в наращивании [альянсом] военного присутствия под предлогом репрессий против мирных протестующих», — заявили в штаб-квартире НАТО в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявления белорусского президента.