В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

Взрыв в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года стал самым серьёзным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6000 километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Позже «Роскосмос» подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.
«Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьёзным таким событием за последние пять лет», — говорится в отчёте на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.
Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».(РИА Новости)