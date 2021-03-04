В НАСА назвали самый серьезный инцидент в космосе за пять лет

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6000 километров, из которых в космосе осталось 309.

Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной — 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».(РИА Новости)