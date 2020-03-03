В Нахчыване приостановили обучение в школах и детсадах

С 4 по 9 марта в общеобразовательных и профессиональных школах при Управлении образования Нахчыванской АР приостановлен учебный процесс.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе министерства образования Нахчыванской АР, данное решение относится и к детским садам. За этот период в этих учебных заведениях будут продолжены медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Обучение в вышеуказанных учебных заведениях возобновится 10 марта.

Отметим, что сегодня учебный процесс в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Нахчыванской АР были продолжены в соответствии с обычным графиком.

| 2020-03-03T16:35:05+00:00 3 марта 2020, 17:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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