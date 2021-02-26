В Мьянме путчисты аннулировали итоги последних выборов

Избирательная комиссия, учрежденная в Мьянме пришедшими к власти военными, объявила недействительными результаты парламентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Об этом заявил глава комиссии в пятницу, 26 февраля, на встрече с представителями политических партий.

Влиятельные представители вооруженных сил еще незадолго до путча заявляли о фальсификации результатов парламентских выборов. Согласно официальным итогам, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов.

Государственный переворот в Мьянме произошел в ночь на 1 февраля. По одному из каналов национального телевидения было зачитано заявление путчистов о том, что в стране вводится чрезвычайное положение. Военные объявили, что берут власть в свои руки на срок в один год.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и другие политики были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году. (DW)