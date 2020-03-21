В МВФ назвали последствия коронавируса для экономики «серьезными»

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными».

Как передает РИА «Новости», так считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартин Мюлейзен.

При этом он отметил, что мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом.

По словам специалиста, продолжительное расширение экономики и высокий уровень занятости создали буфер против ослабления экономической активности из-за пандемии.

«Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.