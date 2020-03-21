В МВФ назвали последствия коронавируса для экономики «серьезными»

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными».

Как передает РИА «Новости», так считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартин Мюлейзен.

При этом он отметил, что мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом.

По словам специалиста, продолжительное расширение экономики и высокий уровень занятости создали буфер против ослабления экономической активности из-за пандемии.

«Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса», — подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались. 

| 2020-03-21T11:20:24+00:00 21 марта 2020, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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