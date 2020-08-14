В МВД Беларуси отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске.

Заявление Барсуков сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать участников акций протеста.

В Сети появилось видео, на котором он в ответ на вопрос о жестоком обращении говорит: «Издевательств никаких не было».