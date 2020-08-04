В МВД Азербайджана прояснили кому будет разрешен проезд в регионы

Выезжать в регионы будет разрешено только тем , у кого на портале icaze.e-gov.az есть разрешение на передвижение по всей стране

Об этом во вторник сообщил Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

Он напомнил, что в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров особый режим карантина продлится в стране до 31 августа.

«В 13 городах и районах, в том числе и в Баку, введен ужесточенный режим карантина.

Въезд и выезд в эти города и районы, как и прежде будет контролироваться на спецпостах сотрудниками полиции и военнослужащими внутренних войск. Через посты будут пропускаться только лица и транспортные средства с разрешением на передвижение по всей стране, зарегистрированном на портале icaze.e-gov.az

Въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район контролируется аналогичным образом «, — сказал Эхсан Захидов.