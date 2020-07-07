В Москве задержан советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина

В Москве задержан советник главы государственной корпорации «Роскосмос» Иван Сафронов, сообщили во вторник, 7 июля, российские СМИ со ссылкой на информированные источники. По данным радиостанции «Эхо Москвы», Сафронова задержали сотрудники ФСБ. Telegram-канал Life Shot не исключает, что задержание может быть связано с делом о гостайне. В свою очередь в корпорации сообщили, что задержание Сафронова не касается его текущей работы в «Роскосмосе».

30-летний Иван Сафронов — бывший сотрудник газет «Коммерсант» и «Ведомости». Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества. В мае Сафронов стал советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике.

В июне 2019 года в суд поступили материалы о привлечении газеты «Коммерсант» к административной ответственности за разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Поводом для этого могла послужить статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, одним из ее авторов был Иван Сафронов. «Коммерсанта» удалил этот материал со своего сайта. (DW)