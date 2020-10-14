В Москве скончались еще 57 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 57 пациентов с коронавирусом, пишет оперштаб в Telegram.

«В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в столице погибли 5796, заразились 344 004, выздоровели 266 470 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.