В Москве скончались 58 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки умерли 58 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 5687 с COVID-19, сообщили в оперштабе.

«Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего к 12 октября в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса, скончались более 22, 7 тыс. человек, выздоровели 1 024 235 человек

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна. Он подчеркнул, что, несмотря на прирост числа заболевших, жестких мер пока не вводится. (iz.ru)