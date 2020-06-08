В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции

С 9 июня в Москве отменяют режим самоизоляции, пропуска и графики прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.
Собянин подчеркнул, что введенные меры позволили избежать «взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим».
«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. <…> Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — отметил он.