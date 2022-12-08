Состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, в рамках рабочего визита Генерального прокурора Кямрана Алиева в Москву по инициативе российской стороны состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении.

Камран Алиев отметил важность предоставления минных карт для защиты жизни и здоровья людей, а также недопустимость продолжения Арменией процесса минирования наших территорий.

Генеральный прокурор обратил внимание на организацию незаконных поездок в Карабах и недопустимость незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Говоря о важности совместной деятельности по поиску пропавших без вести после 1-й и 2-й Карабахских войн, генпрокурор отметил важность продолжения этого процесса.

К.Алиев подчеркнул, что Азербайджан полностью соблюдает трехсторонние заявления от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В рамках встречи были обсуждены реализация подписанных главами государств Азербайджана, России и Армении заявлений и механизмы дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.