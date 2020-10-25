В Москве почтили память Муслима Магомаева

В Москве у памятника Муслиму Магомаеву в Вознесенском переулке прошла традиционная встреча в честь Дня памяти великого азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.

Как сообщает #, ежегодно в этот осенний день, недалеко от дома, где жил Муслим Магометович, собираются близкие, друзья, почитатели таланта всемирно известного артиста.

Тамара Синявская, Араз и Эмин Агаларовы и многие другие пришли сегодня к памятнику, чтобы отдать дань памяти и уважения Муслиму Магометовичу.

Народный артист СССР, выдающийся азербайджанский певец и композитор Муслим Магомаев ушел из жизни 25 октября 2008 года.

Величайшее культурное наследие и особый вклад в развитие международного музыкального искусства – неоценимый подарок Муслима Магомаева не только его современникам, но и всем последующим поколениям.