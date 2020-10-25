В Москве почтили память Муслима Магомаева 

В Москве у памятника Муслиму Магомаеву в Вознесенском переулке прошла традиционная встреча в честь Дня памяти великого азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.

 

Как сообщает #, ежегодно в этот осенний день, недалеко от дома, где жил Муслим Магометович, собираются близкие, друзья, почитатели таланта всемирно известного артиста.

Тамара Синявская, Араз и Эмин Агаларовы и многие другие пришли сегодня к памятнику, чтобы отдать дань памяти и уважения Муслиму Магометовичу.

Народный артист СССР, выдающийся азербайджанский певец и композитор Муслим Магомаев ушел из жизни 25 октября 2008 года.

Величайшее культурное наследие и особый вклад в развитие международного музыкального искусства – неоценимый подарок Муслима Магомаева не только его современникам, но и всем последующим поколениям.

| 2020-10-25T16:51:04+04:00 25 октября 2020, 18:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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