Один из создателей советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах. Согласно их информации, 92-летний инженер-физик покончил с собой.

По данным Regnum, тело Клинишова обнаружила 17 июня в квартире на Космодамианской набережной его 67-летняя дочь, которая жила с ним. В предсмертной записке он сообщил, что тяжело переживал смерть жены и собственные проблемы со здоровьем. Клинишов извинился перед дочерью и рассказал, что уже пытался покончить с собой несколько дней назад, но тогда у него не получилось довести задуманное до конца.

Клинишов разрабатывал заряд для первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Ее испытания прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В этот день впервые в мире был взорван заряд мощностью больше 1 мегатонны, что привело к гибели нескольких людей, в том числе трехлетней девочки. Десятки человек получили травмы, были повреждены и разрушены строения в 59 населенных пунктах. После в радиусе 240 км от эпицентра взрыва установился повышенный уровень радиации.

Позднее Клинишов разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1962 году получил Ленинскую премию — наивысшую награду в СССР в области науки, техники, литературы и искусства. (moscowtimes.ru)