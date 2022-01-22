В Москве ФСБ провела операцию против хакерской группировки The Infraud Organization, арестован ее основатель Андрей Новак, разыскиваемый в США за кибермошенничество. Об этом 22 января рассказал осведомленный источник.

Три предполагаемых участника группировки отправлены под домашний арест.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Следственным департаментом МВД РФ возбуждено дело по ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).

ФБР считала The Infraud Organization «крупнейшей мошеннической группировкой, против которой когда-либо велось расследование в США». Ущерб от ее деятельности оценивается США в $586 млн.

Следователи подали в суд ходатайства об аресте группы лиц. Прошения были удовлетворены в пятницу вечером. Среди арестованных один из основателей The Infraud Organization Андрей Новак (действовавший под никами Unicc, aka Faaxxx). Суд арестовал и члена The Infraud, гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. В 2018 году его приговорили к штрафу из-за задержания в Шереметьево с €56 тыс.

Платформа Infraud, предоставляющая сервисы для мошеннических интернет-преступлений, была создана в 2010 году украинцем Святославом Бондаренко. Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США. Предположительно, группа планировала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд.

14 декабря ФСБ пресекла деятельность преступного сообщества REvi, члены которого занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал всех восьмерых подозреваемых, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ, после обращения из США (iz.ru)