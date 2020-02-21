В Москве 2500 человек помещены в карантин в связи с коронавирусом

Под двухнедельный карантин по коронавирусу в Москве поместили около 2500 тысяч человек, сообщил в пятницу, 21 февраля, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Он напомнил, что с 20 февраля запрещен въезд в Россию всем гражданам КНР, однако в столицу возвращаются граждане РФ и приезжают граждане других стран, побывавшие в Китае. Всех тестируют на вирус.

По словам мэра Москвы, если анализ дал положительный результат или есть симптомы вирусной инфекции, например температура, человека госпитализируют в инфекционную больницу. Даже если тест дал отрицательный результат, и симптомов коронавируса нет, то прибывшего из Китая изолируют по месту жительства или пребывания (в гостиницах, общежитиях). Всех, кто контактировал с инфицированным, также отправляют в карантин на две недели. (DW)