Молдавские власти не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова в Молдову и объявили его «нежелательным лицом». Об этом сам Минниханов рассказал в видеообращении, записанном в самолете в аэропорту Кишинева, его опубликовал телеграм-канал Gagauzinfo.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить [Молдову]», — сказал глава Татарстана.

По словам Минниханова, он летел в Молдову для того, чтобы принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов — 2023», который проходит в Гагаузии (автономия в составе республики Молдовы, в которой проживает тюркоязычный народ гагаузы).

Официальное приглашение Минниханову на участие в конгрессе направлял депутат парламента Молдовы Александр Суходольский, об этом сам парламентарий сообщил ТАСС. Как уточнил Суходольский, главе Татарстана не дали спуститься с самолета, а также вручили документ, где говорится об отказе во въезде.