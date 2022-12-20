Власти Молдовы не исключают угрозы российского вторжения в 2023 году. Как рассказал в интервью TVR Moldova директор Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ, реализация планов Москвы будет зависеть от развития войны на Украине.

Сейчас в Кишиневе прорабатывают ряд сценариев, в которых Москва попытается начать наземное вторжение через север Украины. По словам Мустяцэ, конечной целью Москвы может стать сухопутный коридор до Приднестровья.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе–феврале или позже в марте–апреле. […] Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева — тема для обсуждения. Но риск реален и высок», — утверждает чиновник. По его словам, крупнейший склад боеприпасов в Европе, который находится в Приднестровье, охраняется российскими военными. Эти боеприпасы могут использовать в возможном военном противостоянии, полагает он.

О возможности пробить сухопутный коридор в Приднестровье в апреле заявлял исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев. Он объявил, что в рамках «второй фазы» военных действий в Украине российская армия должна установить полный контроль над Южной Украиной, чтобы обеспечить выход к Приднестровью. Там, по его словам, отмечаются факты притеснения русскоязычного населения.

Тогда же зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявлял, что Приднестровье фактически считает себя частью России и хочет повторить судьбу Южной Осетии, Донецкой и Луганской республик. По его словам, президент Молдавии Майя Санду и «ее румынские кураторы» якобы хотят реализовать в Приднестровье украинский сценарий и развязать войну. (moscowtimes.ru)