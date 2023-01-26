В прошедшем году в мире были убиты как минимум 67 журналистов. Это почти наполовину больше, чем в 2021 году, сообщает международный Комитет защиты журналистов (CPJ). По статистике Комитета, больше всех работников прессы погибли при выполнении профессиональных обязанностей в Украине.

15 журналистов погибли в Украине. На втором месте Мексика, где были убиты 13 представителей СМИ, на третьем — Гаити, оттуда не вернулись семь коллег. Раньше в каждой из этих стран никогда не погибали столько работников медиа за год.

CPJ отмечает, что в таких странах, как Гаити и Мексика, журналисты подвергаются расправам в основном из-за своей работы, и виновников почти никогда не удаётся привлечь к ответственности. Комитет также заявляет, что работа сотрудников прессы в Украине в условиях войны связана с большим риском, а обстоятельства их гибели часто не документируются.

Организация «Репортёры без границ» опубликовала статистику убийств журналистов за 2022 год 14 декабря — тогда было заявлено о 57 смертях. Кроме того, по меньшей мере 65 работников СМИ были похищены в 2022 году, говорится в отчете. О судьбах некоторых из них до сих пор ничего не известно. (svoboda.org)