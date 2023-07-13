Число голодающих в мире впервые за семь лет не увеличилось в годовом сравнении. Хотя показатели отдельных регионов в Африке, Западной Азии и Карибском бассейне ухудшились. Это следует из доклада пяти учреждений ООН под названием «Уровень продовольственной безопасности и питания в мире» (The State of Food Security and Nutrition in the World), представленного в Женеве.

Согласно этому документу, в 2022 году число голодающих в мире составило около 735 млн человек, что на 3,8 млн человек меньше, чем годом ранее. Однако «причин быть довольными собой нет», предупредили эксперты ООН, указав, что проблема голода в Африке, Западной Азии и регионе Карибского бассейна продолжает обостряться.

2,4 млрд человек, или 29,6% населения планеты, не имели в 2022 году стабильного доступа к продовольствию, подсчитали эксперты. По их оценке, в случае если такая тенденция сохранится, цель искоренить голод на планете к 2030 году окажется недостижимой. Причиной негативного развития в ООН считают пандемию коронавируса, периодические природные катаклизмы, а также вооруженные конфликты — такие, как война в Украине.

Плачевнее всего ситуация в Африке. Там, поданным доклада, с голодом сталкивается каждый пятый житель. Этот показатель в два раза выше, чем в среднем на планете. Между тем в Азии и Латинской Америке эксперты зафиксировали некоторые улучшения.

В то же время в 2022 году 148 млн детей в возрасте до 5 лет в мире страдали от отклонений в развитии из-за недоедания, а 37 млн детей страдали от избыточного веса. (DW)